«Барселона» не вышла в плей-офф ЛЧ впервые за 21 год. Тогда дошли до полуфинала Кубка УЕФА

«Барселона» проиграла на выезде «Баварии» (0:3) в 6-м туре группового этапа .

Каталонский клуб с 7 очками занял третье место и вылетел из турнира.

В параллельной игре «Бенфика» победила киевское «Динамо» на своем поле (2:0) и вышла в 1/8 финала ЛЧ со второго места, набрав 8 баллов.

не смогла выйти в плей-офф Лиги чемпионов впервые за 21 год. В сезоне-2000/01 сине-гранатовые заняли третье место в группе, пропустив вперед «Милан» и «Лидс».

Тогда «Барса», попав в Кубок УЕФА, дошла до полуфинала, где уступила будущему обладателю трофея «Ливерпулю» (0:0, 0:1).

Отметим, что в том сезоне за «блауграну» играл нынешний тренер команды . Он принял команду 6 ноября и провел с ней 2 игры в этой ЛЧ, в первых четырех матчах главным тренером был .

В сезоне-2003/04 «Барса» не играла в групповом этапе Лиги чемпионов, заняв шестое место в Ла Лиге.