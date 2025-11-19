Франко Мастантуоно: «Ямаль лучше меня на сегодняшний день – он уже на невероятном уровне, а я только пришел в «Реал». Не люблю сравнения, но соперники такого уровня мотивируют»

Франко Мастантуоно: на сегодняшний день Ямаль лучше меня.

Полузащитник «Реала» Франко Мастантуоно признал, что на данный момент Ламин Ямаль превосходит его.

– Франко Мастантуоно или Ламин Ямаль?

– Я уже говорил об этом. Я не люблю сравнения, но всегда приятно иметь соперников такого уровня, как Ламин, как «Барселона», как сборная Испании. Они дают мотивацию становиться еще лучше, и я надеюсь, что так будет еще много лет.

– Кто лучше?

– На сегодняшний день Ламин. Он демонстрирует невероятный уровень, он уже доказал его и сейчас находится в прекрасной форме. Я только пришел в «Реал», я еще в процессе адаптации, который, надеюсь, пройдет быстро, и я смогу поймать европейский ритм и ритм «Мадрида». Надеюсь, что это будет очень долгая история с множеством матчей, подобных последнему, который был потрясающим, – сказал Мастантуоно.