Месси, Хабиб, Роналду, Овечкин, Загитова и Дзюба – в рейтинге самых обсуждаемых спортсменов в «Одноклассниках» в 2021 году

«Одноклассники» провели исследование и определили рейтинг самых обсуждаемых спортсменов в 2021 году.

Список возглавил бывший чемпион UFC в легком весе .

Нападающий занял только седьмое место. В 2020 году он был вторым в рейтинге.

1. Хабиб Нурмагомедов (единоборства)

2. (спортивная гимнастика)

3. (футбол)

4. (единоборства)

5. (футбол)

6. (художественная гимнастика)

7. Артем Дзюба (футбол)

8. (фигурное катание)

9. (футбол)

10. (хоккей)