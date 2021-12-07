Месси, Хабиб, Роналду, Овечкин, Загитова и Дзюба – в рейтинге самых обсуждаемых спортсменов в «Одноклассниках» в 2021 году

«Одноклассники» провели исследование и определили рейтинг самых обсуждаемых спортсменов в 2021 году.
Список возглавил бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба занял только седьмое место. В 2020 году он был вторым в рейтинге.
1. Хабиб Нурмагомедов (единоборства)
2. Никита Нагорный (спортивная гимнастика)
3. Лионель Месси (футбол)
4. Федор Емельяненко (единоборства)
5. Криштиану Роналду (футбол)
6. Дина Аверина (художественная гимнастика)
7. Артем Дзюба (футбол)
8. Алина Загитова (фигурное катание)
9. Федор Смолов (футбол)
10. Александр Овечкин (хоккей)