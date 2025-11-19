75-летний Барнетт отрицает обвинения в 39 изнасилованиях одной женщины. Экс-агент Бэйла заявил, что отношения были по согласию, а после он заплатил больше миллиона фунтов за молчание

Агент Джонатан Барнетт попал под следствие из-за дела о 39 изнасилованиях.

Агент Джонатан Барнетт, представлявший интересы Гарета Бейла, Джека Грилиша и других известных футболистов, попал под уголовное расследование в Лондоне по обвинению в изнасиловании и пытках.

В июле сообщалось, что неназванная женщина, упоминаемая в суде как «Джейн Доу», подала иск на Барнетта в окружной суд США в Лос-Анджелесе. Женщина утверждала, что Барнетт изнасиловал ее не менее 39 раз , угрожал ее жизни и жизни ее несовершеннолетних детей, пытал и унижал.

Теперь адвокаты 75-летнего агента подтвердили, что их клиент находится под следствием в Лондоне, но не в США. Барнетта защищает адвокат Мартин Сингер, известный по работе с голливудскими звездами и спортсменами. Среди его клиентов – Сильвестр Сталлоне, Скарлетт Йоханссон, Арнольд Шварценеггер, Чарли Шин, Бритни Спирс, Деннис Родман, Тайгер Вудс.

В документах, поданных в Центральный окружной суд Калифорнии, Барнетт отрицает заявления потерпевшей о секс-рабстве. Также сторона Барнетта заявляет, что дело в США (уголовное расследование в Великобритании ведется отдельно) должно быть прекращено. Аргумент Барнетта таков: «Нет никакой значимой связи между предполагаемым поведением, лежащим в основе претензий истицы, и штатом Калифорния».

В то же время Барнетт заявил, что у него с женщиной были отношения по обоюдному согласию. Агент отметил, что после разрыва он платил пострадавшей за молчание.

«Когда мои отношения с истицей закончились примерно в сентябре 2021 года, она пригрозила публично раскрыть их, если я не заплачу ей значительную сумму денег. В результате этих угроз я платил истице в течение нескольких лет, в итоге заплатив ей значительно больше 1 000 000 фунтов. Все личные встречи, взаимодействие и общение между мной и истицей происходили исключительно в Лондоне», – говорится в заявлении Барнетта.