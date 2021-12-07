В Англии могут начать пускать на футбол только при наличии сертификата о вакцинации на фоне распространения омикрон-штамма ковида

На стадионах Англии могут ввести обязательную проверку факта вакцинации болельщиков при посещении матчей.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о возможном применении так называемого «плана Б» по борьбе с распространением омикрон-штамма коронавируса.

Так, помимо всего прочего, зрители будут обязаны предъявлять ковид-паспорт, подтверждающий факт вакцинации, при посещении футбольных и других спортивных мероприятий.

Вступить в силу эти ограничения могут уже на этих выходных.