«Зенит» пропустил от «Челси» на 2-й минуте. Вернер забил после углового

«Зенит» пропустил от (0:1, первый тайм) в самом начале матча группового этапа Лиги чемпионов.

На 2-й минуте лондонский клуб получил право на угловой.

Нападающий «Зенита» подставил голову под подачу . Мяч полетел за спину игроку на пустые ворота. Форвард Тимо Вернер забил с метра.

Для немца это 4-й гол за «Челси» в этом сезоне. Ранее он забивал «Ювентусу» (4:0) в Лиге чемпионов, а также по разу отличился в матчах АПЛ и Кубка лиги. Полная статистика 25-летнего форварда – здесь.

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