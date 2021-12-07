В Европарламенте призвали к тотальному бойкоту Олимпиады в Пекине

Заместитель председателя Европарламента (ЕП) и заместитель главы Свободной демократической партии Германии (СвДП) Никола Бер призвала к тотальному бойкоту Олимпийских игр в Пекине.

Об этом сообщает со ссылкой на интервью медиагруппе Funke.

«Европейский союз должен не просто оставаться в тени США, но и встать на дыбы в вопросе соблюдения прав человека и высказаться за тотальный бойкот зимних Игр.

Ни США, ни ЕС не могут быть заинтересованы в том, чтобы молча наблюдать за Пекином на зимних Играх как за гигантской пропагандистской инсценировкой, в то время как аппарат Китая откровенно за кулисами серьезно нарушает права человека», – заявила Бер.

Ранее о дипломатическом бойкоте Игр со стороны США объявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Сегодня стало известно, что к дипломатическому бойкоту Олимпиады присоединится Австралия.

США объявили бойкот (дипломатический) Олимпиаде в Пекине. Из-за чего и к чему это приведет?