В Европарламенте призвали к тотальному бойкоту Олимпиады в Пекине

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Заместитель председателя Европарламента (ЕП) и заместитель главы Свободной демократической партии Германии (СвДП) Никола Бер призвала к тотальному бойкоту Олимпийских игр в Пекине. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью медиагруппе Funke.

«Европейский союз должен не просто оставаться в тени США, но и встать на дыбы в вопросе соблюдения прав человека и высказаться за тотальный бойкот зимних Игр. 

Ни США, ни ЕС не могут быть заинтересованы в том, чтобы молча наблюдать за Пекином на зимних Играх как за гигантской пропагандистской инсценировкой, в то время как аппарат Китая откровенно за кулисами серьезно нарушает права человека», – заявила Бер. 

Ранее о дипломатическом бойкоте Игр со стороны США объявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. 

Сегодня стало известно, что к дипломатическому бойкоту Олимпиады присоединится Австралия. 

США объявили бойкот (дипломатический) Олимпиаде в Пекине. Из-за чего и к чему это приведет?

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