«Спартак» объявил о партнерстве с мем-криптовалютой Floki. Ее лого нанесут на форму клуба

Криптовалютная компания Floki стала новым партнером «Спартака».

«Мир стремительно меняется, а «Спартак» идет в ногу со временем и в этой трансформации открывает новые возможности для партнерства. Мы решили начать сотрудничество с инновационной лидирующей платформой, которой уже доверяют многие спортивные бренды.

Инвестиции – это серьезный аналитический процесс, при этом связанный с риском и смелостью. То же самое можно сказать и про футбол, в который стремится играть наша команда», – сказал глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

Партнерство включает в себя нанесение логотипа Floki на игровые футболки, LED-панели вдоль поля и прочие маркетинговые активации.

«Floki – это народная криптовалюта и проект, цель которого – изменить криптоиндустрию, предоставляя надежную полезность и используя при этом мощь мемов для обеспечения всеобщей привлекательности и применения», – говорится в сообщении на сайте .

Floki – мем-токен, криптовалюта, которая была создана в честь собаки предпринимателя Илона Маска породы сиба-ину. В июне Маск сообщил, что назовет свою собаку Флоки (Floki), так появилась идея создания этой криптовалюты.

Фото: твиттер Floki