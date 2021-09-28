Владимир Путин: «Государство продолжит поддерживать спортсменов, отстаивать их права и интересы»

Президент России Владимир Путин обратился к участникам церемонии вручения Национальной спортивной премии, которая прошла во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Его слова зачитал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Со своей стороны подчеркну, что государство и впредь будет создавать комфортные, благоприятные условия для подготовки будущих чемпионов и рекордсменов, уделять неустанное внимание совершенствованию спортивной инфраструктуры.

И конечно, продолжит поддерживать спортсменов, отстаивать их права и интересы», – сказал Путин.

Рылов, Ромашина, Винер, Сальников и Глотов стали лауреатами Национальной спортивной премии