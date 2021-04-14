Умер Игорь Гамула. Ему был 61 год

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Сегодня на 62-м году жизни скончался бывший главный тренер и игрок «Ростова» Игорь Гамула.

«Игорь Васильевич посвятил большую часть своей жизни донскому футболу, оставаясь патриотом нашего клуба.

Выражаем самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким Игоря Васильевича», – говорится в сообщении «Ростова».

Гамула – обладатель Кубка СССР-1981 в составе ростовского СКА. Также он выступал за луганскую «Зарю».

В качестве главного тренера Гамула также возглавлял молодежную команду «Ростова», новороссийский «Черноморец», «Даугаву» и «Закарпатье».

Его последним местом работы был любительский клуб «Гераклион», играющий в чемпионате Москвы.

Умер Игорь Гамула. В 1981-м СКА вместе с ним взял Кубок СССР. Праздновали все лето, а осенью вылетели в Первую лигу

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