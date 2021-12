Матч «Аталанта» – «Вильярреал» перенесли на четверг из-за снегопада в Бергамо

Матч – «Вильярреал» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов отложен из-за непогоды.

В Бергамо сильный снегопад, поле «Адзурри д′Италия» засыпало.

Английский арбитр Энтони Тэйлор после осмотра поля решил отложить начало игры на 20 минут.

Однако позже было решено перенести игру на четверг.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

A causa delle condizioni meteo avverse, il match è posticipato alle 21:20.



Due to the weather conditions, #AtalantaVillareal has been postponed to 21:20 CET.#UCL #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/4ec1LvspCj