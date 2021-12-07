Хави: «Бавария» превзошла «Барсу», они нас подчинили. Лига Европы – суровая реальность»

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча с «Баварией» (0:3) в 6-м туре группового этапа .

превзошла нас сегодня, они подчинили нас. Такова реальность.

Сегодня для нас начинается новый этап, нужно очень усердно трудиться. Таковы реалии. Нужно очень много работать, чтобы вернуть «Барселону» туда, где она заслуживает быть.

«Барса» заслуживает того, чтобы бороться за Лигу чемпионов, а не вылетать и играть в Лиге Европы.

? Это наша реальность. Мы «Барса», и мы должны выигрывать все матчи. Сегодня я столкнулся с суровой реальностью, трудно принять ее. Я надеялся, что мы сможем навязать конкуренцию, но не получилось», – сказал .