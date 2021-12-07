«Барса» выиграла 2 из 6 матчей в группе ЛЧ, забив всего 2 гола. Оба мяча – киевскому «Динамо»

«Барселона» уступила «Баварии» (0:3) в матче 6-го тура группового этапа .

Каталонский клуб одержал всего две победы в шести играх группового этапа – дважды было обыграно киевское «Динамо» (1:0 и 1:0).

При этом «Барса» в других четырех матчах не забила ни одного гола.

Команда дважды проиграла «Баварии» (0:3 и 0:3), а также не отметилась голами в двух играх против «Бенфики» (0:3 и 0:0).

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