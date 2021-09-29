Дмитрий Губерниев: «Спрашивают, почему на «Матч ТВ» будет биатлонная эстафета, а не «Динамо» – «Зенит». Ответ простой: она популярнее футбола»

Комментатор рассказал, почему в воскресенье телеканал будет транслировать биатлон вместо футбола.

«Многие спрашивают, почему в следующее воскресенье на канале «Матч ТВ» в прямом эфире будет биатлонная эстафета у мужчин, а не футбол «Динамо» – «Зенит». Но ответ очень простой: просто потому, что биатлонная эстафета популярнее футбола. Потому что биатлон смотрят все, биатлон страну объединяет.

Более того, футболисты будут смотреть биатлон в перерыве матча, чтобы приобрести кипучую энергию и выйти на второй тайм.

У футбола есть прекрасный канал – «Матч Премьер», много других замечательных каналов, а биатлон – это общенациональный вид спорта, который объединяет страну, державу, мальчиков и девочек, мужчин и женщин. Объединяет всех.

Именно поэтому на канале «Матч ТВ» в воскресенье будет биатлон – родимый, всенародно любимый и признанный. Но футбол тоже посмотрим – на «Матче Премьер», – сказал Губерниев.

Третий этап Кубка мира по биатлону пройдет в австрийском Хохфильцене с 10 по 12 декабря. В программе этапа – спринты, гонки преследования и эстафеты.

Расписание трансляций третьего этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене