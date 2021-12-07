«Зенит» набрал 5 очков в группе ЛЧ. Меньше было только один раз – 1 балл в прошлом сезоне

«Зенит» сыграл вничью с «Челси» (3:3) в матче шестого тура .

Таким образом, команда тренера завершила групповой этап, набрав пять очков в шести матчах.

Ранее петербургский клуб победил «Мальме» (4:0), а затем с этим же соперником сыграл вничью в Швеции (1:1).

Меньше, чем пять очков в группе, у было только один раз. Это случилось в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов, когда питерцы набрали один балл в шести играх.

Пять очков «Зенит» также набрал в группе ЛЧ в сезоне-2008/09, когда дебютировал в турнире.