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    НБА. «Майами» – «Милуоки», «Голден Стэйт» против «Портленда» и другие матчи

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    В среду, 8 декабря, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА состоятся тринадцать матчей.

    Во встрече ведущих клубов Востока «Майами» примет действующего чемпиона «Милуоки».

    «Голден Стэйт» дома сыграет против «Портленда», Стефен Карри в этот вечер попытается превзойти рекорд Рэя Аллена по реализованным 3-очковым за карьеру.

    НБА

    Регулярный чемпионат      

    Индиана – Нью-Йорк
    Дата проведения
    9 декабря, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
    Онлайн матча

    Детройт – Вашингтон
    Дата проведения
    9 декабря, 03.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча

    Кливленд – Чикаго
    Дата проведения
    9 декабря, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
    Онлайн матча

    Шарлотт – Филадельфия
    Дата проведения
    9 декабря, 03.00, «Spectrum Center»
    Онлайн матча

    Торонто – Оклахома-Сити
    Дата проведения
    9 декабря, 03.30, «Scotiabank Arena»
    Онлайн матча

    Майами – Милуоки
    Дата проведения
    9 декабря, 03.30, «FTX Arena»
    Онлайн матча

    Новый Орлеан – Денвер
    Дата проведения
    9 декабря, 04.00, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча

    Миннесота – Юта
    Дата проведения
    9 декабря, 04.00, «Target Center»
    Онлайн матча

    Мемфис – Даллас
    Дата проведения
    9 декабря, 04.00, «FedExForum»
    Онлайн матча

    Хьюстон – Бруклин
    Дата проведения
    9 декабря, 04.00, «Toyota Center»
    Онлайн матча

    Сакраменто – Орландо
    Дата проведения
    9 декабря, 06.00, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча

    Голден Стэйт – Портленд
    Дата проведения
    9 декабря, 06.00, «Chase Center»
    Онлайн матча

    Клипперс – Бостон
    Дата проведения
    9 декабря, 06.30, «Staples Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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