НБА. «Майами» – «Милуоки», «Голден Стэйт» против «Портленда» и другие матчи

В среду, 8 декабря, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона состоятся тринадцать матчей.

Во встрече ведущих клубов Востока примет действующего чемпиона .

дома сыграет против , Стефен Карри в этот вечер попытается превзойти рекорд Рэя Аллена по реализованным 3-очковым за карьеру.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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