НБА. «Майами» – «Милуоки», «Голден Стэйт» против «Портленда» и другие матчи

В среду, 8 декабря, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА состоятся тринадцать матчей.
Во встрече ведущих клубов Востока «Майами» примет действующего чемпиона «Милуоки».
«Голден Стэйт» дома сыграет против «Портленда», Стефен Карри в этот вечер попытается превзойти рекорд Рэя Аллена по реализованным 3-очковым за карьеру.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 9 декабря, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
- Дата проведения
- 9 декабря, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 9 декабря, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 9 декабря, 03.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 9 декабря, 03.30, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 9 декабря, 03.30, «FTX Arena»
- Дата проведения
- 9 декабря, 04.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 9 декабря, 04.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 9 декабря, 04.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 9 декабря, 04.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 9 декабря, 06.00, «Golden 1 Center»
- Дата проведения
- 9 декабря, 06.00, «Chase Center»
- Дата проведения
- 9 декабря, 06.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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