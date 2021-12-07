Тедеско близок к назначению в «Лейпциг». Он может начать работу в субботу

Бывший главный тренер близок к назначению в «РБ Лейпциг».

В среду пройдут последние переговоры между клубом и тренером. В случае назначения он может начать руководить командой уже в матче против менхенгладбахской «Боруссии», который состоится 11 декабря.

Помощник Тедеско Андреас Хинкель и тренер вратарей Макс Урванчки войдут в штаб экс-тренера «Спартака» в новом клубе.

Управляющий директор «Лейпцига» Оливер Минцлафф ответил на вопрос о возможном назначении нового тренера после матча с «Манчестер Сити» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов (2:1).

«Это может произойти очень быстро, переговоры идут хорошо, и есть ощущение, что тренер, которого мы собираемся назначить, идеально подходит команде», – сказал Минцлафф.

Ранее немецкий клуб уволил тренера Джесси Марша. В данный момент занимает 11-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 18 очков.

Джесси Марш так и не смог заменить Нагельсмана и ушел из «Лейпцига». Кандидат на замену – Тедеско