Австралия присоединится к дипломатическому бойкоту Олимпиады-2022 в Пекине

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что страна присоединиться к дипломатическому бойкоту Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Ранее о подобных мерах заявили власти США. Причиной бойкота стало нарушение прав человека в Китае.

«Мы были бы рады поговорить с правительством Китая о проблемах, и с нашей стороны не было никаких препятствий, но китайские власти постоянно отказывалось от возможности встретиться по этим вопросам.

Поэтому неудивительно, что официальные лица правительства Австралии не поедут на эти Игры в Китай. Тем не менее, австралийские спортсмены приедут. Австралия – великая спортивная держава, и я разделяю вопросы спорта и политики. Это проблемы между двумя правительствами», – сказал Моррисон.

Чиновник не использовал в речи слово «бойкот», но меры идентичны тем, что приняли США.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

США объявили бойкот (дипломатический) Олимпиаде в Пекине. Из-за чего и к чему это приведет?