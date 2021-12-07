«Бавария» выиграла 6 из 6 матчей в группе ЛЧ второй раз. «Реал» тоже делал это

«Бавария» разгромила «Барселону» (3:0) в 6-м туре группового этапа .

Команда тренера выиграла все шесть своих матчей в этом розыгрыше турнира и вышла в 1/8 финала с первого места. То же самое ранее сделали «Ливерпуль» и «Аякс».

Клуб из Мюнхена вторым после «Реала» выиграл 6 из 6 матчей в группе два раза.

Всего клубы 10 раз добивались стопроцентного результата в группе: «Милан» (1992/93), «ПСЖ» (1994/95), «Спартак» (1995/96), «Барселона» (2002/03), дважды – (2011/12 и 2014/15), «Бавария» (2019/20) и «Ливерпуль» (2021/22), «Аякс» (2021/22), (2021/22).