Претенденты на премию The Best от ФИФА, новый глава РПЛ, задержание тренера за отказ надеть маску и другие новости утра

1. ФИФА назвала претендентов на премию The Best по итогам 2021 года. На звание лучшего игрока претендуют: Карим Бензема, Кевин де Брюйне, Криштиану Роналду, Эрлинг Холанд, Жоржиньо, Нголо Канте, Роберт Левандовски, Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Неймар и Мохамед Салах. Лучшим вратарем могут назвать Алиссона, Джанлуиджи Доннарумму, Эдуара Менди, Мануэля Нойера или Каспера Шмейхеля. Приз тренеру года вручат Антонио Конте, Ханси Флику, Пепу Гвардиоле, Роберто Манчини, Лионелю Скалони, Диего Симеоне или Томасу Тухелю.

2. НХЛ. «Коламбус» забросил 7 шайб «Баффало», Гавриков сделал дубль. «Нэшвилл» был сильнее «Анахайма» (3:2), Тренин набрал 2 (1+1) очка.

«Колорадо» и «Оттава» устроили перестрелку (7:5), в ней поучаствовали Ничушкин (6 очков в 6 матчах сезона) и Зуб (1-й гол в сезоне). «Сент-Луис» переиграл «Вегас» (5:2), в активе Тарасенко 2 голевые передачи. Все результаты дня – здесь.

3. За отказ надеть маску в аэропорту Санкт-Петербурга был задержан заслуженный тренер России по плаванию Александр Ильин. Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова недоумевает: «Я не ношу маску! Для меня это дико. Я не понимаю, зачем его взяли».

4. Ашот Хачатурянц избран президентом РПЛ единогласно, он был единственным кандидатом. Лига представила концепцию развития, главная цель – становление Премьер-лиги как конкурентоспособного чемпионата. Клубы согласились на перенос 22-го тура ради матчей сборной в стыках.

5. В КХЛ «Авангард» победил «Амур» (3:1), московское «Динамо» обыграло «Куньлунь» (4:1), «Спартак» крупно уступил «Йокериту» (1:6), «Витязь» был слабее «Северстали» (1:2 Б).

6. Хавбек «Барселоны» Педри выиграл приз Golden Boy-2021 – лучшему молодому игроку в Европе не старше 21 года. Еще туринская газета Tuttosport назвала форварда «Баварии» Роберта Левандовского игроком года, а российского директора «Челси» Марину Грановскую признала лучшим менеджером в европейском футболе.

7. «Бавария» не будет выплачивать непривитым игрокам зарплату за период карантина. Футболисты в недоумении. Например, Йозуа Киммих может потерять 768 тысяч евро.

8. Кто же возглавит «МЮ»? Почеттино готов прийти летом или уже в ближайшее время. Тренер, говорят, несчастлив в «ПСЖ», его семья живет в Лондоне. Зинедин Зидан отказался работать в «МЮ» из-за незнания английского и нежелания жены переезжать в Англию. В то же время «ПСЖ» не вел переговоры с Зиданом на случай ухода Почеттино, а сам Маурисио не просил отпустить его. Эрик Тен Хаг уже представил руководству «МЮ» свои идеи на случай назначения главным тренером. А еще Стив Брюс хочет принять «МЮ», экс-тренер «Ньюкасла» считает, что сможет стабилизировать обстановку в команде.

9. НБА. 21+11 Сабониса помогли «Индиане» разгромить «Чикаго» на выезде, «Бруклин» обыграл «Кливленд» и другие результаты.

10. Темнокожие судьи и рефери-азиаты в Англии не работают на высшем уровне из-за расизма. Такой отчет предоставили в FA.

11. У «Зенита» есть долг перед Луневым (около 50 млн рублей) по премиальным и отпускным, вратарь обратится в палату по разрешению споров РФС.

12. Трансферные новости. «Бавария» хочет купить Педри и готова побить свой рекорд для этого. «Спартак» не продаст Жиго зимой. «Зенит» хочет возобновить переговоры с Азмуном о новом контракте в декабре, приоритет форварда – уйти в топ-лигу.

13. Второй раз в истории два теннисиста из России завершили сезон в топ-5: Медведев – вторая ракетка мира, Рублев – пятая.

Цитаты дня:

Слуцкая о спортсменах в политике: «В Думе есть место любому человеку, за которого проголосовали избиратели. Важно работать там, где тебе интересно»

Хореограф группы Тутберидзе о введении QR-кодов: «Вы реально этого хотите? Так не смущайтесь, троньте наших детей. И увидите, что будет дальше»

Инфантино призвал ЛГБТ-фанатов посетить ЧМ-2022 в Катаре: «Нельзя ожидать, что все изменится, если остаться дома и критиковать»

«Он не бил, но швырялся мячами, пытался припугнуть замахом. У меня 100% есть обида». Павлюченкова об отношениях с отцом

Руди Феллер: «Вакцинироваться должны все, у кого нет медицинских причин этого не делать. Иначе это крайне непорядочно»

Регбист Артемьев: «Судя по СМИ, у нас идет гонка прыжков: одна прыгнула четверной, другая – три. А где же катание?»

Вячеслав Быков: «НХЛ как плохие грибники в лесу – выдирают все с грибницей. Им бизнес важнее развития хоккея»

Эл Харрингтон: «85% игроков НБА употребляют травку. Некоторые уже готовы публично говорить об этом»

Конор: «Вы – суки, а я сделан из стали. Эта война будет вечной. Макгрегор навсегда!»