Зидан отказался возглавить «МЮ» из-за незнания английского и нежелания жены переезжать в Англию (Сuatro)

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отклонил предложение «Манчестер Юнайтед», который ищет замену уволенному Оле-Гуннару Сульшеру.
Зидан отказался возглавить манкунианцев из-за плохого знания английского языка, сообщает Сuatro.
Также, по данным источника, на решение 49-летнего француза повлияло нежелание его супруги переезжать в Англию.
В будущем Зидан хотел бы работать во Франции – либо в «ПСЖ», либо в национальной сборной.
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