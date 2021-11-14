Зидан отказался возглавить «МЮ» из-за незнания английского и нежелания жены переезжать в Англию (Сuatro)

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия отставки Зинедин Зидан Футбол

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отклонил предложение «Манчестер Юнайтед», который ищет замену уволенному Оле-Гуннару Сульшеру.

Зидан отказался возглавить манкунианцев из-за плохого знания английского языка, сообщает Сuatro.

Также, по данным источника, на решение 49-летнего француза повлияло нежелание его супруги переезжать в Англию.

В будущем Зидан хотел бы работать во Франции – либо в «ПСЖ», либо в национальной сборной.

«МЮ» пойдет за большим тренером летом. Пока не найдут временщика, рулить будет Кэррик

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