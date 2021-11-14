Зидан отказался возглавить «МЮ» из-за незнания английского и нежелания жены переезжать в Англию (Сuatro)

Бывший главный тренер «Реала» отклонил предложение , который ищет замену уволенному Оле-Гуннару Сульшеру.

Зидан отказался возглавить манкунианцев из-за плохого знания английского языка, сообщает Сuatro.

Также, по данным источника, на решение 49-летнего француза повлияло нежелание его супруги переезжать в Англию.

В будущем Зидан хотел бы работать во Франции – либо в «ПСЖ», либо в национальной сборной.

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