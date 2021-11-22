НХЛ. «Питтсбург» в гостях у «Виннипега», «Сент-Луис» играет с «Вегасом», «Колорадо» против «Оттавы»

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Продолжается регулярный чемпионат НХЛ.

«Виннипег» принимает «Питтсбург», «Вегас» в гостях у «Сент-Луиса», «Колорадо» встречается с «Оттавой».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Баффало – Коламбус
Дата проведения
23 ноября, 03.00, «KeyBank Center»
Онлайн матча Видео

 

Нэшвилл – Анахайм
Дата проведения
23 ноября, 04.00, «Bridgestone Arena»
Онлайн матча Видео

 

Сент-Луис – Вегас
Дата проведения
23 ноября, 04.00, «Enterprise Center»
Онлайн матча Видео

 

Колорадо – Оттава
Дата проведения
23 ноября, 04.30, «Ball Arena»
Онлайн матча Видео

 

Виннипег – Питтсбург
Дата проведения
23 ноября, 04.30, «Bell MTS Place»
Онлайн матча Видео

 

Сан-Хосе – Каролина
Дата проведения
23 ноября, 06.30, «SAP Center at San Jose»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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