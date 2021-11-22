НХЛ. «Питтсбург» в гостях у «Виннипега», «Сент-Луис» играет с «Вегасом», «Колорадо» против «Оттавы»

Продолжается регулярный чемпионат НХЛ.
«Виннипег» принимает «Питтсбург», «Вегас» в гостях у «Сент-Луиса», «Колорадо» встречается с «Оттавой».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 23 ноября, 03.00, «KeyBank Center»
- Дата проведения
- 23 ноября, 04.00, «Bridgestone Arena»
- Дата проведения
- 23 ноября, 04.00, «Enterprise Center»
- Дата проведения
- 23 ноября, 04.30, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 23 ноября, 04.30, «Bell MTS Place»
- Дата проведения
- 23 ноября, 06.30, «SAP Center at San Jose»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.