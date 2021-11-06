Левандовски признан игроком года по версии Tuttosport второй раз подряд. Жоржиньо – 2-й, Месси – 3-й

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Tuttosport признал нападающего «Баварии» Роберта Левандовского лучшим игроком 2021 года.

Второе место по итогам голосования занял полузащитник «Челси» Жоржиньо, третьим стал нападающий «ПСЖ» Лионель Месси.

Обладатель награды определялся жюри из известных бывших футболистов, среди которых были Андрей Шевченко, Лотар Маттеус, Христо Стоичков, Эмилио Бутрагеньо, Павел Недвед, Лука Тони, Самюэль Это’О, Алессандро Костакурта, Эдвин Ван дер Сар, Хуан Себастьян Верон, Руй Кошта и другие.

Левандовски получил приз Golden Player второй год подряд.

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