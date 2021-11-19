«Бавария» не будет выплачивать непривитым игрокам зарплату за период карантина. Футболисты в недоумении

«Бавария» не намерена выплачивать непривитым игрокам зарплату за период, когда они были на самоизоляции.
Находящиеся на карантине форвард Эрик-Максим Шупо-Мотинг, полузащитники Микаэль Кюизанс, Серж Гнабри и Джамал Мусиала, а также хавбек Йозуа Киммих, уже дважды бывший на самоизоляции, были вызваны на встречу с руководством клуба.
Руководство «Баварии» во главе с генеральным директором Оливером Каном, президентом Герберт Хайнером и спортивный директор Хасаном Салихамиджичем объявили футболистам о решении не выплачивать им часть зарплаты за период их карантина, сообщает Sport1 со ссылкой на Bild.
Игроки встретили это решение с недоумением. В частности, из-за этого Киммих может потерять 768 тысяч евро.