«Бавария» не будет выплачивать непривитым игрокам зарплату за период карантина. Футболисты в недоумении

Теги Бавария Оливер Кан Хасан Салихамиджич бундеслига Германия Эрик-Максим Шупо-Мотинг Герберт Хайнер Серж Гнабри Йозуа Киммих Микаэль Кюизанс деньги Джамал Мусиала коронавирус Футбол

«Бавария» не намерена выплачивать непривитым игрокам зарплату за период, когда они были на самоизоляции.

Находящиеся на карантине форвард Эрик-Максим Шупо-Мотинг, полузащитники Микаэль Кюизанс, Серж Гнабри и Джамал Мусиала, а также хавбек Йозуа Киммих, уже дважды бывший на самоизоляции, были вызваны на встречу с руководством клуба.

Руководство «Баварии» во главе с генеральным директором Оливером Каном, президентом Герберт Хайнером и спортивный директор Хасаном Салихамиджичем объявили футболистам о решении не выплачивать им часть зарплаты за период их карантина, сообщает Sport1 со ссылкой на Bild.

Игроки встретили это решение с недоумением. В частности, из-за этого Киммих может потерять 768 тысяч евро.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные