НБА. «Вашингтон» примет «Шарлотт», «Чикаго» сыграет с «Индианой» и другие матчи

В понедельник, 22 ноября, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут 10 матчей.

на своей площадке сыграет с . Лидер Востока примет «Индиану».

Одержавший 12 побед подряд попробует продлить серию в матче против .

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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