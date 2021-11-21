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Sports.ru NBA

    НБА. «Вашингтон» примет «Шарлотт», «Чикаго» сыграет с «Индианой» и другие матчи

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    В понедельник, 22 ноября, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут 10 матчей.

    «Вашингтон» на своей площадке сыграет с «Шарлотт». Лидер Востока «Чикаго» примет «Индиану».

    Одержавший 12 побед подряд «Финикс» попробует продлить серию в матче против «Сан-Антонио».

    НБА

    Регулярный чемпионат    

    Вашингтон – Шарлотт
    Дата проведения
    23 ноября, 03.00, «Capital One Arena»
    Онлайн матча

    Кливленд – Бруклин
    Дата проведения
    23 ноября, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
    Онлайн матча

    Бостон – Хьюстон
    Дата проведения
    23 ноября, 03.30, «TD Garden»
    Онлайн матча

    Атланта – Оклахома-Сити
    Дата проведения
    23 ноября, 03.30, «State Farm Arena»
    Онлайн матча

    Чикаго – Индиана
    Дата проведения
    23 ноября, 04.00, «United Center»
    Онлайн матча

    Милуоки – Орландо
    Дата проведения
    23 ноября, 04.00, «Fiserv Forum»
    Онлайн матча

    Новый Орлеан – Миннесота
    Дата проведения
    23 ноября, 04.00, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча

    Сан-Антонио – Финикс
    Дата проведения
    23 ноября, 04.30, «AT&T Center»
    Онлайн матча

    Юта – Мемфис
    Дата проведения
    23 ноября, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча

    Сакраменто – Филадельфия
    Дата проведения
    23 ноября, 06.00, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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