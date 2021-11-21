НБА. «Вашингтон» примет «Шарлотт», «Чикаго» сыграет с «Индианой» и другие матчи

В понедельник, 22 ноября, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут 10 матчей.
«Вашингтон» на своей площадке сыграет с «Шарлотт». Лидер Востока «Чикаго» примет «Индиану».
Одержавший 12 побед подряд «Финикс» попробует продлить серию в матче против «Сан-Антонио».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 23 ноября, 03.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 23 ноября, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 23 ноября, 03.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 23 ноября, 03.30, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 23 ноября, 04.00, «United Center»
- Дата проведения
- 23 ноября, 04.00, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 23 ноября, 04.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 23 ноября, 04.30, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 23 ноября, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Дата проведения
- 23 ноября, 06.00, «Golden 1 Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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