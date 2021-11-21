«ПСЖ» не вел переговоры с Зиданом на случай ухода Почеттино. Маурисио не просил отпустить его в «МЮ»

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия лига 1 Франция Зинедин Зидан Маурисио Почеттино Футбол

В «ПСЖ» пока не волнуются из-за возможной попытки главного тренера Маурисио Почеттино вернуться в Англию, передает RMC Sport.

Аргентинец пока не просил отпустить его в «Манчестер Юнайтед», где освободилась аналогичная должность, и сам английский клуб пока тоже не связывался с парижанами по этому вопросу.

Подчеркивается, что «ПСЖ» не вступал в переговоры с Зинедином Зиданом, находящимся без работы после ухода из «Реала». При этом руководители клуба держат 49-летнего специалиста на примете и обсуждают его кандидатуру.

Ранее сообщалось, что Зидан отказался возглавить «МЮ» из-за незнания английского и нежелания жены переезжать в Англию.

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