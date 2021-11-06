Темнокожие судьи и рефери-азиаты в Англии не работают на высшем уровне из-за расизма. Такой отчет предоставили в FA

Судьи с небелым цветом кожи не пробиваются на высший уровень в Англии из-за расизма и дискриминации, утверждается в отчете, составленном арбитрами и другими официальными лицами для ассоциации Англии (FA).

В отчете отмечается, что расизм в судейской системе FA подрывает усилия темнокожих судей и рефери азиатского происхождения по достижению работы на высшем уровне.

В отчете также указаны расистские комментарии, которые дал один из инспекторов на матче. Наблюдатель, в чьи обязанности входит оценка судей на предмет возможного повышения, якобы сказал одному из арбитров с небелым цветом кожи: «Вы все можете быстро бегать, но это все, на что вы годны».

Некоторые судьи с небелым цветом кожи называют нижние уровни судейской иерархии «кладбищем чернокожих», говорится в отчете.

Также в документе делается акцент на следующих вещах:

– В и Чемпионшипе нет темнокожих судей и рефери азиатского происхождения. В семи высших дивизионах Англии работают четыре судьи из числа этнических меньшинств;

– В судейском комитете FA, в который входят 14 членов, нет ни темнокожих, ни людей азиатского происхождения.