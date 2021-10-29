За отказ надеть маску в аэропорту Петербурга задержан заслуженный тренер России по плаванию Ильин

Заслуженный тренер России по плаванию Александр Ильин задержан в аэропорту Санкт-Петербурга за отказ надеть маску.

Об этом в инстаграме сообщила трехкратная чемпионка мира по плаванию в ластах .

Она опубликовала видео с задержанием Ильина в своем инстаграме. На видео женский голос нецензурно выражается в адрес сотрудников полиции: «Вы че делаете, уроды, че творите? ######## (дураки) хреновы. Заслуженный тренер России, ##### (блин). Отпустите его!»

Ильин на видео говорит: «Встаю, встаю, я не буду сопротивляться. Не надо мне заворачивать руки. Я спокойно пойду».

«В аэропорту Пулково задержали заслуженного тренера России за то, что он отказался надевать маску. Так бы преступников задерживали!

Меня тоже хотели заломать. Прошу максимально распространить!» – написала Симонова.

«Прошу это распространить! Что за ##### (ерунда) творится с миром», – написала в сторис Симонова.

Фото: кадр из видео в инстаграме Виталины Симоновой