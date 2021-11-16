РПЛ представила концепцию развития. Главная цель – становление Премьер-лиги как конкурентоспособного чемпионата

Руководство РПЛ представило клубам концепцию стратегического развития.
Ее презентовал недавно избранный президент лиги Ашот Хачатурянц.
«В число первостепенных направлений концепции вошли:
– детальная разработка стратегии развития РПЛ;
– поддержка клубов в кризисных условиях;
– работа с основным вещателем РПЛ;
– цифровизация внутренних процессов лиги;
– привлечение новой аудитории;
– работа над восприятием бренда РПЛ среди футболистов, коммерческих партнеров и СМИ;
– модернизация модели управления РПЛ;
– развитие платформы для обмена опытом между клубами и лигами.
Главная цель концепции – становление РПЛ как конкурентоспособной лиги, дающей толчок к успешному выступлению клубов и сборной в международных турнирах и привлекающей внимание как зрителей и потенциальных партнеров, так и зарубежных футболистов», – говорится на сайте РПЛ.
На разработку и утверждение стратегии развития отведено три-четыре месяца. Клубы приняли проект и договорились подготовить свои предложения по концепции.