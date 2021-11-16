РПЛ представила концепцию развития. Главная цель – становление Премьер-лиги как конкурентоспособного чемпионата

Руководство РПЛ представило клубам концепцию стратегического развития.

Ее презентовал недавно избранный президент лиги .

«В число первостепенных направлений концепции вошли:

– детальная разработка стратегии развития РПЛ;

– поддержка клубов в кризисных условиях;

– работа с основным вещателем РПЛ;

– цифровизация внутренних процессов лиги;

– привлечение новой аудитории;

– работа над восприятием бренда РПЛ среди футболистов, коммерческих партнеров и СМИ;

– модернизация модели управления РПЛ;

– развитие платформы для обмена опытом между клубами и лигами.

Главная цель концепции – становление РПЛ как конкурентоспособной лиги, дающей толчок к успешному выступлению клубов и сборной в международных турнирах и привлекающей внимание как зрителей и потенциальных партнеров, так и зарубежных футболистов», – говорится на сайте РПЛ.

На разработку и утверждение стратегии развития отведено три-четыре месяца. Клубы приняли проект и договорились подготовить свои предложения по концепции.