Хореограф группы Тутберидзе о введении QR-кодов: «Вы реально этого хотите? Так не смущайтесь, троньте наших детей. И увидите, что будет дальше»

Алексей Железянков, хореограф группы , поделился мнением о введении системы QR-кодов после вакцинации от коронавируса.

«Кукареку коды. Вы реально этого хотите? Вся Европы гудит. Вся Россия гудит. Вся Америка гудит.

Да весь земной шар вам уже сказал: «Идите ##### со своей новой системой». Или вы ждете, пока народ вообще сума сойдет и начнет действовать беспощадно?

Так не смущайтесь, троньте наших детей. И увидите, что будет дальше», – написал Железняков.

«QR-код – это цифровой ошейник. Как только это дерьмо воплотится в жизнь, мы окончательно потеряем свободу». Железняков об антиковидных мерах

Железняков о переносе рассмотрения закона о QR-кодах: «Бой еще не выигран, но маленькая победа произошла»