Хореограф группы Тутберидзе о введении QR-кодов: «Вы реально этого хотите? Так не смущайтесь, троньте наших детей. И увидите, что будет дальше»

Алексей Железянков, хореограф группы Этери Тутберидзе, поделился мнением о введении системы QR-кодов после вакцинации от коронавируса.
«Кукареку коды. Вы реально этого хотите? Вся Европы гудит. Вся Россия гудит. Вся Америка гудит.
Да весь земной шар вам уже сказал: «Идите ##### со своей новой системой». Или вы ждете, пока народ вообще сума сойдет и начнет действовать беспощадно?
Так не смущайтесь, троньте наших детей. И увидите, что будет дальше», – написал Железняков.
«QR-код – это цифровой ошейник. Как только это дерьмо воплотится в жизнь, мы окончательно потеряем свободу». Железняков об антиковидных мерах
Железняков о переносе рассмотрения закона о QR-кодах: «Бой еще не выигран, но маленькая победа произошла»