Инфантино призвал ЛГБТ-фанатов посетить ЧМ-2022 в Катаре: «Нельзя ожидать, что все изменится, если остаться дома и критиковать»

Президент ФИФА Джанни Инфантино призвал ЛГБТ-болельщиков посетить чемпионат мира в Катаре.
Инфантино также призвал их «говорить и убеждать» в попытке повлиять на политику Катара в отношении ЛГБТ-сообщества.
«Нельзя ожидать, что все изменится, если остаться дома и просто критиковать.
Ситуация стала лучше и продолжит улучшаться», – сказал Инфантино.
Также президент ФИФА отметил, что в Катаре «будут рады всем».
В Катаре права ЛГБТ серьезно ограничены: однополые отношения не легализованы, браки между представителями одного пола запрещены.