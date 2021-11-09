Инфантино призвал ЛГБТ-фанатов посетить ЧМ-2022 в Катаре: «Нельзя ожидать, что все изменится, если остаться дома и критиковать»

Президент ФИФА Джанни Инфантино призвал ЛГБТ-болельщиков посетить чемпионат мира в Катаре.

Инфантино также призвал их «говорить и убеждать» в попытке повлиять на политику Катара в отношении ЛГБТ-сообщества.

«Нельзя ожидать, что все изменится, если остаться дома и просто критиковать.

Ситуация стала лучше и продолжит улучшаться», – сказал Инфантино.

Также президент ФИФА отметил, что в Катаре «будут рады всем».

В Катаре права ЛГБТ серьезно ограничены: однополые отношения не легализованы, браки между представителями одного пола запрещены.