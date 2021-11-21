«Бавария» хочет купить Педри и готова побить свой трансферный рекорд для этого

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«Бавария» интересуется полузащитником «Барселоны» Педри, сообщает As.

Мюнхенский клуб уже контактировал с окружением 18-летнего игрока. «Бавария» готова платить Педри в 4 раза больше, чем он получает в «блаугране».

«Бавария» готова побить свой трансферный рекорд ради перехода испанца. На данный момент максимальная сумма, уплаченная чемпионами Германии за трансфер, составляет 80 млн евро – столько заплатили за переход Люки Эрнандеса из «Атлетико» в 2019-м.

Клуб из Мюнхена хочет оформить трансфер Педри зимой или следующим летом.

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