Регбист Артемьев: «Судя по СМИ, у нас идет гонка прыжков: одна прыгнула четверной, другая – три. А где же катание?»

Экс-капитан сборной России по регби поделился мнением о современном фигурном катании.

– Летом в одном из интервью ты рассуждал о фигурном катании…

– Комьюнити в фигурном катании очень трепетно относится к высказываниям, которые могут как-то бросить тень на этот вид спорта или отдельных спортсменов. Так что в этот раз воздержусь от громких заявлений.

– Тебя удивила реакция на то интервью?

– Сначала немного удивился, что люди очень бурно восприняли это. Но потом мои знакомые, которые в курсе дел, объяснили мне, что есть такое сообщество болельщиков фигурного катания, которое даст всем прикурить за их мнения, ха-ха. В общем, мне сказали, что это нормально.

Что касается моего мнения о фигурке – я не рад ранней специализации в спорте. С точки зрения физического и психологического здоровья детей. Она может давать высокие результаты в моменте, но на пользу детям не идет.

Таков мой взгляд на такие виды спорта, как фигурное катание или художественная гимнастика. Хотя сейчас ранняя специализация есть и в футболе, и в хоккее.

– Можешь подробнее раскрыть, что ты вкладываешь в термин «ранняя специализация»?

– Ранее начало занятий спортом на уровне профессионалов – 5-6 тренировок в неделю, а иногда и все 10-12. Ранняя специализация – это когда человека с 5-6 лет или чуть позже начинают готовить только в одном русле. Есть большое число людей, которые говорили, что им многое дали занятия разными видами спорта.

Наверное, фигуристам сложно заниматься разными видами спорта. Если там нет других путей завоевать медали, значит, я бы не отдал свою дочку в фигурное катание. Не хочу, чтобы она каждый день прыгала на лед.

Сколько угодно можно говорить, что регби – травматичный вид спорта, но это спорт с поздней специализацией. А контактное регби начинается только с 13-14 лет. Да и дети не могут причинить большого вреда друг другу, у них нет такой массы и нет такой инерции, как от падения на лед. Нет таких скоростей. До 14-15 лет дети должны заниматься спортом для своего удовольствия.

– Но в фигурном катании такое невозможно, потому что некоторые элементы лучше получаются как раз в юном возрасте.

– В женском катании – точно. Сказывается все: форма, растяжка, другие изменения в организме. Наверное, поэтому фигурка не должна быть только про прыжки, другие вещи тоже должны оцениваться по достоинству.

Судя по тому, что я читаю в СМИ, у нас идет гонка прыжков, в заголовках мелькает: одна прыгнула четверной, другая прыгнула три четверных подряд. Начинаешь это читать и понимаешь, что речь идет только о прыжках.

А где же катание? Вид спорта же называется «фигурное катание», а не «фигурное прыгание», – сказал Артемьев.

Регбист Артемьев: «В мире мало кто так мучает детей в фигурном катании, как это делаем мы. Дети получают огромное количество травм»

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