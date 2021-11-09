Доннарумма, Алиссон, Нойер, Менди, Шмейхель претендуют на приз вратарю года The Best от ФИФА

назвала футболистов, которые претендуют на премию The Best лучшему голкиперу 2021 года.

В перечень кандидатов попали ( ), ( ), ( ), ( ) и ( ).

Шорт-листы отобраны группой экспертов, в составе которой бывшие футболисты: Али Аль-Хабси (Оман), Харед Борхетти (Мексика), Тим Кэйхилл (Австралия), Жереми Нжитап (Камерун), Жулио Сезар (Бразилия), Юрген Клинсманн (Германия), Алекси Лалас (США), Хавьер Маскерано (Аргентина), Райан Нелсен (Новая Зеландия) и Давид Трезеге (Франция).

Победитель будет выбран по итогам голосования, которое пройдет с 22 ноября по 10 декабря 2021 года.

Церемония вручения наград The Best состоится 17 января 2022-го.

Левандовски, Месси, Роналду, Холанд, Мбаппе, Неймар – среди кандидатов на приз игроку года The Best от ФИФА

Гвардиола, Манчини, Тухель, Флик – среди претендентов на приз тренеру года The Best от ФИФА