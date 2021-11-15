Клубы РПЛ согласились на перенос 22-го тура ради матчей сборной в стыках

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Клубы РПЛ предварительно согласились перенести матчи 22-го тура в интересах сборной России, сообщил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

«В целом поддержали перенос 22-го тура, по срокам потом станет известно. Хотим пойти навстречу сборной и найти возможность в календаре для переноса», – сказал Бабаев.

Решение должно утвердить бюро исполкома РФС.

24-29 марта пройдут стыковые матчи отбора ЧМ-2022, в которых примет участие сборная России. Матчи 22-го тура в календаре были запланированы на выходные 19-20 марта.

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