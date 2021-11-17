«Зенит» хочет возобновить переговоры с Азмуном о новом контракте в декабре. Приоритет форварда – уйти в топ-лигу (РБК)

планирует сохранить нападающего , который 30 июня 2022 года может стать свободным агентом.

«Со стороны «Зенита» есть такое желание. Переговоры о новом контракте «Зенит» планирует возобновить в декабре», — сообщил РБК источник в клубе.

По его данным, 26-летний игрок сборной Ирана может остаться в Петербурге, но приоритетный вариант для представителей Азмуна - поиск клуба в одной из топовых европейских лиг.

По информации источника, «Зенит» пока не получал предложений по Азмуну от «Лиона» или других клубов.

В 13 матчах сезона форвард забил 7 голов и сделал 1 ассист. Подробнее его статистика – здесь.