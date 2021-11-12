Ирина Слуцкая о спортсменах в политике: «Считаю, что в Думе есть место любому человеку, за которого проголосовали избиратели. Важно работать там, где тебе интересно»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая поделилась мнением о спортсменах в политике.

«Очень часто говорят, что ВСЕ спортсмены после окончания своей карьеры идут в политику. А также регулярно слышу вопросы: «Почему вы не пошли в тренеры, а выбрали попробовать себя в политике? Спортсмен должен оставаться в спорте, а не идти в Думу!»

Будто экс-спортсмены не могут заниматься ничем кроме тренерства.🤷🏻‍♀️🙄 Друзья мои, сообщаю, что во-первых, в политике не так много спортсменов. Например, сейчас в ГД из 450 депутатов всего лишь 9 экс-спортсменов! А самому молодому депутату ГД всего 22 года – против спортсменов, которым в среднем 45+😉😉

Во-вторых, я считаю, что в Думе есть место любому человеку, за которого проголосовали избиратели. Депутат-спортсмен, как и депутат-телеведущий, или депутат-врач, учитель, бизнесмен, артист, директор, военный… Ведь каждый из вышеперечисленных имеет высшее образование (а иногда и не одно) и/или ученую степень и прекрасно разбирается не только в своей теме. 😉

Я считаю, что важно работать там, где тебе интересно, где у тебя есть навык (чем поделиться и что исправить), где ты готов всегда развиваться и никогда не останавливаться.💪🏻 Я, кстати, не депутат… НИКАКОЙ ДУМЫ🤘🏻😉», – написала Слуцкая в инстаграме.

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