«Зенит» разгромил «Нижний» Кержакова, Дзюба сделал рекордный хет-трик, Путина пригласили на открытие Олимпиады, Глебов пришел в комменты Sports.ru и другие новости

1. 15-й тур РПЛ начался с мощной победы «Зенита» над «Нижним Новгородом» – 5:1! Лучшим на поле был Артем Дзюба – эффектно ассистировал пяткой, сделал хет-трик (и установил рекорд российского чемпионата) и вплотную приблизился к Агаларову в списке бомбардиров. Питерцы выиграли первый круг, а вот «Нижнему» не позавидуешь – пятое поражение кряду. Родной клуб был безжалостен к Александру Кержакову, а вот болельщики его по-прежнему помнят и любят.

2. Генсекретарь Компартии Китая Си Цзиньпин пригласил Владимира Путина на церемонию открытия Олимпиады-2022 в Пекине. Тем временем Джо Байден подтвердил готовность США пойти на дипломатический бойкот Игр. Китайцы, естественно, возмущаются.

3. Важное событие в карьере Данила Глебова – хавбек сборной России пришел в комментарии Sports.ru, чтобы объяснить читателям свою позицию об ошибках футболистов и их зарплатах. Такие диалоги нашему футболу нужны.

4. Трио российских фигуристок лидируют после короткой программы на Гран-при Франции – Щербакова немного опережает Косторную и Синицыну. У мужчин короткую выиграл японец Кагияма, в соревнованиях пар лидируют Бойкова и Козловский, в ритм-танце победили Пападакис и Сизерон.

Софья Муравьева одержала победу на Кубке России, второе место у Аделии Петросян, которая первой в истории женского катания прыгнула четверной риттбергер на соревнованиях.

Сота Ямамото из Японии победил на Кубке Варшавы.

5. Определились все полуфиналисты итогового турнира ATP. Даниил Медведев встретится с Каспер Руудом, который выбил Андрея Рублева.

6. «Бавария» в стартовом матче 12-го тура Бундеслиги потерпела второе поражение в чемпионате – от «Аугсбурга» (1:2).

7. Несмотря на интерес «Милана» к Миранчуку, «Аталанта» по итогам встречи с агентом футболиста решила, что Леша никуда не уходит. Исключен даже вариант с арендой этой зимой.

8. НБА. 37+11 Тейтума помогли «Бостону» обыграть «Лейкерс» с Леброном, «Голден Стэйт» без Карри, Грина и Игудалы был сильнее «Детройта» и другие результаты.

9. В КХЛ «Сибирь» нанесла СКА пятое поражение подряд. ЦСКА обыграл минское «Динамо» – пятая победа армейцев в шести последних матчах. «Авангард» победил «Магнитку», остальные результаты – здесь.

10. Макс Ферстаппен показал лучший результат в первой практике на Гран-при Катара, Валттери Боттас стал лучшим во второй практике. Льюис Хэмилтон подготовил к этому Гран-при специальный шлем с радугой.

11. В Евролиге «Зенит» одержал победу над «Миланом», УНИКС разобрался с «Альбой», ЦСКА в гостях обыграл «Басконию».

12. Легендарный Оскар Табарес уволен из сборной Уругвая после 15 лет работы. Именно он возродил местный футбол и утвердил там культ образования.

13. Де Брюйне заразился коронавирусом. Гвардиола выразил надежду, что прививка поможет бельгийцу легче перенести инфекцию.

14. Сульшер встретился с Роналду и другими лидерами «МЮ», чтобы обсудить варианты исправления ситуации и тактику.

15. Российский теннисист Габашвили дисквалифицирован на 20 месяцев за допинг.

Цитаты дня

Геннадий Орлов: «В РПЛ обязательно должна быть еще одна команда из Петербурга. Нас почти 6 млн, болельщиков хватит»

Артем Дзюба: «Копил всю злость после неважного матча с «Уралом». Уважение «Нижнему», что играли в футбол»

Бабаев об интервью Олича: «Мы не в обиде, он был и остается одной из легенд ЦСКА. Журналист его просто использовал»

Ярослав Ракицкий: «Хотел бы, чтобы российские команды встречались с украинскими, как раньше»

Орлов о Карпине: «Когда тренер растерялся, это уже не тренер. Он должен быть уверенным в себе, сказать: «Я знаю, как мы пройдем на ЧМ»