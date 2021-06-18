Эл Харрингтон: «85% игроков НБА курят травку. Некоторые уже готовы публично говорить об этом»

Бывший игрок НБА Эл Харрингтон заявил, что большинство игроков лиги употребляют марихуану.

«85% игроков НБА курят травку или употребляют какой-либо вид каннабиса, но многие боятся предавать это гласности из-за негативных ассоциаций, связанных с наркотиками.

Даже мои лучшие друзья в лиге не хотели, чтобы их родители знали, что они курят. Но в этом году мы будем удивлены. Я лично знаю нескольких ребят из Топ-20 игроков лиги, которые готовы рассказать о том, что они употребляют марихуану, и почему они ее употребляют.

Это откроет разговор, позволит начать обсуждение. Эти парни действительно употребляют коноплю каждый день, и это клеймо, что вот вы курите, и вы непродуктивны или ленивы – оно вылетает прямо в окно.

Да, мы супермены. Мы действительно зарабатываем много денег. Но у нас также много стресса и дерьма в нашей жизни. Постоянно. Так в чем же наш порок?», – сказал экс-игрок в интервью GQ.

Харрингтон после 16-летней карьеры в НБА запустил бизнес по продаже марихуаны. Лига раньше дисквалифицировала игроков, употреблявших каннабиноиды, но уже год – со времен «пузыря» в Орландо – тестирование не проводят.

Ранее было объявлено, что отказ от тестирования игроков на марихуану продлится как минимум до конца нынешнего сезона.

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