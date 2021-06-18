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    Эл Харрингтон: «85% игроков НБА курят травку. Некоторые уже готовы публично говорить об этом»

    Теги Эл Харрингтон НБА ЗОЖ Здоровье Баскетбол

    Бывший игрок НБА Эл Харрингтон заявил, что большинство игроков лиги употребляют марихуану.

    «85% игроков НБА курят травку или употребляют какой-либо вид каннабиса, но многие боятся предавать это гласности из-за негативных ассоциаций, связанных с наркотиками. 

    Даже мои лучшие друзья в лиге не хотели, чтобы их родители знали, что они курят. Но в этом году мы будем удивлены. Я лично знаю нескольких ребят из Топ-20 игроков лиги, которые готовы рассказать о том, что они употребляют марихуану, и почему они ее употребляют.

    Это откроет разговор, позволит начать обсуждение. Эти парни действительно употребляют коноплю каждый день, и это клеймо, что вот вы курите, и вы непродуктивны или ленивы – оно вылетает прямо в окно.

    Да, мы супермены. Мы действительно зарабатываем много денег. Но у нас также много стресса и дерьма в нашей жизни. Постоянно. Так в чем же наш порок?», – сказал экс-игрок в интервью GQ.

    Харрингтон после 16-летней карьеры в НБА запустил бизнес по продаже марихуаны. Лига раньше дисквалифицировала игроков, употреблявших каннабиноиды, но уже год – со времен «пузыря» в Орландо – тестирование не проводят.

    Ранее было объявлено, что отказ от тестирования игроков на марихуану продлится как минимум до конца нынешнего сезона.

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