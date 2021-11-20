Ничушкин против «Оттавы»: 3-я шайба в сезоне, ассист и «+4» за 16:23. У него 6 очков в 6 матчах

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Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (7:5). 

Россиянин забросил 3-ю шайбу в сезоне уже на 1-й минуте игры. Также он выступил одним из ассистентов Алекса Ньюхука при победной шайбе «Эвеланш». 

В активе нападающего стало 6 (3+3) очков в 6 матчах текущего сезона при общей полезности «+6» 

В этой игре Ничушкин (16:23, 1:32 – в большинстве, 0:57 – в меньшинстве, полезность «+4» – лучшая в команде наряду с Наземом Кадри) нанес 2 броска в створ и отметился 1 силовым приемом, 1 блоком и 1 перехватом. 

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