Левандовски, Месси, Роналду, Холанд, Мбаппе, Неймар – среди кандидатов на приз игроку года The Best от ФИФА

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ФИФА назвала футболистов, которые претендуют на премию The Best лучшему игроку 2021 года.

В список вошли Карим Бензема («Реал Мадрид»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд), Жоржиньо, Нголо Канте (оба – «Челси»), Роберт Левандовски («Бавария»), Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Неймар (все трое – «ПСЖ») и Мохамед Салах («Ливерпуль»).

На приз лучшему вратарю года номинированы: Алиссон («Ливерпуль»), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Эдуар Менди («Челси»), Мануэль Нойер («Бавария») и Каспер Шмейхель («Лестер»).

На награду лучшему тренеру претендуют: Антонио Конте («Тоттенхэм»), Ханс-Дитер Флик (сборная Германии), Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Роберто Манчини (сборная Италии), Лионель Скалони (сборная Аргентины), Диего Симеоне («Атлетико») и Томас Тухель («Челси»).

Шорт-листы отобраны группой экспертов, в составе которой бывшие футболисты: Али Аль-Хабси (Оман), Харед Борхетти (Мексика), Тим Кэйхилл (Австралия), Жереми Нжитап (Камерун), Жулио Сезар (Бразилия), Юрген Клинсманн (Германия), Алекси Лалас (США), Хавьер Маскерано (Аргентина), Райан Нелсен (Новая Зеландия) и Давид Трезеге (Франция).

Победитель будет выбран по итогам голосования, которое пройдет с 22 ноября по 10 декабря 2021 года.

Церемония вручения наград The Best состоится 17 января 2022-го.

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