Левандовски, Месси, Роналду, Холанд, Мбаппе, Неймар – среди кандидатов на приз игроку года The Best от ФИФА

назвала футболистов, которые претендуют на премию The Best лучшему игроку 2021 года.

В список вошли ( ), Кевин де Брюйне ( ), ( ), («Боруссия» ), Жоржиньо, (оба – ), ( ), , , (все трое – ) и ( ).

На приз лучшему вратарю года номинированы: Алиссон («Ливерпуль»), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Эдуар Менди («Челси»), Мануэль Нойер («Бавария») и Каспер Шмейхель («Лестер»).

На награду лучшему тренеру претендуют: Антонио Конте («Тоттенхэм»), Ханс-Дитер Флик (сборная Германии), Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Роберто Манчини (сборная Италии), Лионель Скалони (сборная Аргентины), Диего Симеоне («Атлетико») и Томас Тухель («Челси»).

Шорт-листы отобраны группой экспертов, в составе которой бывшие футболисты: Али Аль-Хабси (Оман), Харед Борхетти (Мексика), Тим Кэйхилл (Австралия), Жереми Нжитап (Камерун), Жулио Сезар (Бразилия), Юрген Клинсманн (Германия), Алекси Лалас (США), Хавьер Маскерано (Аргентина), Райан Нелсен (Новая Зеландия) и Давид Трезеге (Франция).

Победитель будет выбран по итогам голосования, которое пройдет с 22 ноября по 10 декабря 2021 года.

Церемония вручения наград The Best состоится 17 января 2022-го.