Поражения «Зенита», «Реала», «Баварии» и «ПСЖ», скандал с фанатами в Грозном, победы «Спартака» и «Наполи», ничья Клоппа и Пепа и другие новости утра

1. В РПЛ выдался яркий день. «Зенит» проиграл «Сочи» дома (1:2). Сердара Азмуна удалили на 42-й минуте после ВАР за удар ногой в бок Сослану Джанаеву, на гол Артема Дзюбы в меньшинстве ответили Кассьерра и Терехов. Для «Зенита» поражение стало первым в этом сезоне РПЛ. Также прервалась серия из 18 матчей без поражений в чемпионате России.

«Ростов» вырвал победу у «Локомотива» (2:1) благодаря голу Полоза на 89-й, а «Спартак» в Грозном победил «Ахмат» – забил Соболев.

«Зенит» лидирует в РПЛ после 10-го тура. У «Динамо» на 4 очка меньше, у «Сочи» – на 5, «Спартак» – 7-й

2. Фанаты «Спартака» сообщили, что полк Кадырова избил двух болельщиков в перерыве матча с «Ахматом». Позднее директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин заявил, что болельщик «нецензурно выражался и выкрикивал оскорбления на национальной почве», а полицейские лишь удерживали его, чтобы фаната мог осмотреть врач. Представитель полка Кадырова сказал, что фанатов «Спартака» не били – с ними собирались провести беседу.

3. И это еще не все с матчем в Грозном: РФС снял судью Василия Казарцева с игры из-за работы на встрече ЦСКА и «Краснодара». Его на ВАР заменил Сергей Карасев.

4. «Ливерпуль» сыграл вничью с «Ман Сити» (2:2), дважды ведя в счете. У Мо Салаха гол+пас, Фоден и де Брюйне забили у гостей. «Тоттенхэм» победил «Астон Виллу». Все результаты – тут.

После 7 туров «Челси» лидирует в АПЛ с 16 очками и опережает «Ливерпуль» на 1 балл. У «Сити», «МЮ», «Эвертона» и «Брайтона» по 14 очков.

5. «Реал» проиграл «Эспаньолу» (1:2) в гостях. Это 2-е поражение команды Карло Анчелотти подряд и первое – в чемпионате. «Севилья» уступила «Гранаде», а «Вильярреал» Унаи Эмери победил «Бетис» и остается последней командой Ла Лиги, которая еще не проигрывала в этом сезоне. Все результаты – тут.

6. «ПСЖ» проиграл «Ренну» (0:2), впервые потеряв очки в сезоне Лиги 1 и впервые не забив. Была серия из 8 побед подряд с 2+ голами. Кроме того, парижане ни разу не попали в створ ворот «Ренна» с 13 попыток – это антирекорд клуба за время сбора статистики.

У Лионеля Месси нет результативных действий за 3 матча в Лиге 1. Он забил 1 гол в 5 играх за «ПСЖ».

Зато Александр Головин забил и сделал ассист в матче «Монако» с «Бордо» (3:0), но затем был заменен из-за травмы.

7. В Бундеслиге тоже не обошлось без сенсации: «Бавария» впервые проиграла при Юлиане Нагельсманне, уступив «Айнтрахту» (1:2). «Байер» в гостях забил 4 мяча «Арминии» и догнал мюнхенцев по очкам. Все результаты – здесь.

8. КХЛ. «Динамо» уступило «Магнитке», «Ак Барс» победил «Салават» (Казань побеждает Уфу 5 матчей подряд), «Сочи» в первом матче при Назарове пропустил 7 шайб от минского «Динамо».

9. В Италии все спокойно: «Наполи» Лучано Спаллетти разобрался с «Фиорентиной» и продолжает лидировать в таблице, выиграв все 7 матчей в Серии А. «Милан» идет вторым после победы над «Аталантой» (3:2, причем миланцы вели 3:0, но умудрились пропустить два мяча на 86-й и на 94-й). Остальные результаты можно посмотреть здесь.

10. Россия проиграла Италии в финале молодежного чемпионата мира по волейболу.

11. Эрик тен Хаг – фаворит на пост тренера «Барселоны». Он нравится президенту каталонцев Жоану Лапорте.

12. Абасгаджи Магомедов принес России первое золото чемпионата мира по вольной борьбе, Бижоев и Найфонов взяли бронзу.

13. Вратарь «Вегаса» Робин Ленер заявил, что игрокам «Филадельфии» и других клубов НХЛ дают психоактивные снотворные.

14. НХЛ. Выставочные матчи. «Питтсбург» разобрался с «Детройтом» (5:1), «Даллас» – с «Аризоной» (6:3), «Ванкувер» одолел «Виннипег» (3:2).

15. В НБА стартовали предсезонные матчи. В Лос-Анджелесе во встрече главных фаворитов Западной и Восточной конференций «Лейкерс» разгромно проиграли «Бруклину» (97:123).

16. Тяжелоатлетка-трансгендер Лорел Хаббард названа спортсменкой года по версии старейшего новозеландского университета Отаго

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