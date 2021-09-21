Головин получил травму в матче «Монако» с «Бордо»

Теги Монако лига 1 Франция Сборная России по футболу травмы Александр Головин Футбол

Полузащитник «Монако» Александр Головин отметился голом и результативной передачей в матче 9-го тура Лиги 1 с «Бордо» (3:0).

Хавбек не смог доиграть до конца и был заменен на 57-й минуте из-за травмы. Вместо него на поле вышел хавбек Софиан Диоп.

В текущем сезоне чемпионата Франции Головин забил 2 гола за 7 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Полузащитник вызван в состав сборной России на матчи со Словакией (Казань, 8 октября) и Словенией (Марибор, 11 октября) в квалификации ЧМ-2022.

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