Тен Хаг – фаворит на пост тренера «Барсы». Он нравится Лапорте

Теги высшая лига Нидерланды Аякс Роналд Куман Барселона Ла Лига Жоан Лапорта Эрик тен Хаг Футбол

«Барселона» может пригласить Эрика тен Хага, работающего с «Аяксом», на пост главного тренера.

По данным Catalunya Radio, тен Хаг нравится президенту каталонцев Жоану Лапорте. Менеджер хотел бы пригласить 51-летнего специалиста в клуб, на данный момент именно он является фаворитом на пост тренера «Барсы», если Роналд Куман будет уволен.

О возможном назначении тен Хага в «Барсу» уже писали неоднократно и ранее. Несколько дней назад тренер отказался отвечать на вопрос о сине-гранатовых, заявив: «Есть дела с «Аяксом».

На данный момент «Барселона» занимает 9-е место в Ла Лиге. Команда Кумана набрала 12 очков после 7 матчей.

📞 Забив «Барсе», Суарес показал телефон (говорит, что не Куману). Мы почти поверили

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные