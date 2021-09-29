Тен Хаг – фаворит на пост тренера «Барсы». Он нравится Лапорте

«Барселона» может пригласить Эрика тен Хага, работающего с «Аяксом», на пост главного тренера.
По данным Catalunya Radio, тен Хаг нравится президенту каталонцев Жоану Лапорте. Менеджер хотел бы пригласить 51-летнего специалиста в клуб, на данный момент именно он является фаворитом на пост тренера «Барсы», если Роналд Куман будет уволен.
О возможном назначении тен Хага в «Барсу» уже писали неоднократно и ранее. Несколько дней назад тренер отказался отвечать на вопрос о сине-гранатовых, заявив: «Есть дела с «Аяксом».
На данный момент «Барселона» занимает 9-е место в Ла Лиге. Команда Кумана набрала 12 очков после 7 матчей.
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