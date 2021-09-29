Тен Хаг – фаворит на пост тренера «Барсы». Он нравится Лапорте

может пригласить Эрика тен Хага, работающего с , на пост главного тренера.

По данным Catalunya Radio, тен Хаг нравится президенту каталонцев . Менеджер хотел бы пригласить 51-летнего специалиста в клуб, на данный момент именно он является фаворитом на пост тренера «Барсы», если будет уволен.

О возможном назначении тен Хага в «Барсу» уже писали неоднократно и ранее. Несколько дней назад тренер отказался отвечать на вопрос о сине-гранатовых, заявив: «Есть дела с «Аяксом».

На данный момент «Барселона» занимает 9-е место в . Команда Кумана набрала 12 очков после 7 матчей.

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