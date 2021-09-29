Представитель полка Кадырова о фанатах «Спартака»: «Никто их не бил. Беседу с ними проведут и вернут. Ничего им не будет»

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Представитель полка имени Ахмата Кадырова рассказал об инциденте с болельщиками «Спартака» в перерыве матча РПЛ с «Ахматом» (1:0).

Сообщалось, что сотрудники полка избили двух фанатов красно-белых на стадионе в Грозном.

«Произошла стычка небольшая. Никто их не бил, их просто увезли со стадиона.

Пошутили над Аллахом? Да, сейчас с ними беседу проведут и вернут на стадион. Им же возвращаться еще в Москву надо. Ничего им не будет», – сказал представитель полка.

Директор РПЛ о фанате «Спартака» в Грозном: «Нецензурно выражался, выкрикивал оскорбления на национальной почве. Полиция его не била, лишь держала»

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