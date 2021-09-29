Директор РПЛ о фанате «Спартака» в Грозном: «Нецензурно выражался, выкрикивал оскорбления на национальной почве. Полиция его не била, лишь держала»

Директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин высказался по поводу инцидента с участием правоохранительных органов и фаната на матче московской команды с «Ахматом» (1:0) в Грозном в 10-м туре РПЛ.

«По поводу инцидента, произошедшего в перерыве матча и «Спартака», у нас есть следующая информация. Известно, что человек, которого в социальных сетях уже называют жертвой избиения, находясь в туалете в подтрибунном помещении, нецензурно выражался и выкрикивал оскорбления на национальной почве в адрес местных болельщиков. Этот мужчина вел себя неадекватно, он находился в состоянии алкогольного или даже наркотического опьянения – здесь нужно дождаться результатов обследования.

Что касается видео, где видно нескольких сотрудников правопорядка, то эти люди не бьют болельщика, а лишь пытаются его держать – чтобы его могли осмотреть врачи. Сотрудники полиции просто его оцепили, потому что он оказывал сопротивление медицинским работникам.

Сейчас мужчину, который, по предварительным данным, приехал на матч из Москвы, доставили в дежурную часть, оформляется протокол по статье 20.31 («Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований» – прим. Sports.ru).

Я видел его после задержания – его здоровью и жизни сейчас ничего не угрожает. Но его состояние мне до сих пор кажется неадекватным», – сказал Мейтин.

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