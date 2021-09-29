«ПСЖ» проиграл «Ренну» (0:2), впервые потеряв очки в сезоне Лиги 1

В 9-м туре Лиги 1 потерпел поражение от (0:2).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Победу хозяевам поля принесли голы нападающего Гаэтана Лаборда и полузащитника Флавьена Те.

Звездный форвард парижан Лионель Месси отыграл весь матч в полном объеме, как и вратарь Джанлуиджи Доннарумма.

«ПСЖ» потерпел поражение впервые за два месяца – с августовского матча за Суперкубок Франции с «Лиллем» (0:1). Также прервалась серия из десяти игр, в которых парижская команда забивала в ворота соперников. До встречи с «Ренном» столичный клуб вообще не терял очков в текущем сезоне Лиги 1, добившись восьми побед.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1