«ПСЖ» проиграл «Ренну» (0:2), впервые потеряв очки в сезоне Лиги 1

Теги Ренн ПСЖ лига 1 Франция Sports.ru Футбол

В 9-м туре Лиги 1 «ПСЖ» потерпел поражение от «Ренна» (0:2).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Победу хозяевам поля принесли голы нападающего Гаэтана Лаборда и полузащитника Флавьена Те.

Звездный форвард парижан Лионель Месси отыграл весь матч в полном объеме, как и вратарь Джанлуиджи Доннарумма.

«ПСЖ» потерпел поражение впервые за два месяца – с августовского матча за Суперкубок Франции с «Лиллем» (0:1). Также прервалась серия из десяти игр, в которых парижская команда забивала в ворота соперников. До встречи с «Ренном» столичный клуб вообще не терял очков в текущем сезоне Лиги 1, добившись восьми побед.

Ренн – ПСЖ 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
3 октября, 14.00, «Роазон Парк»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 45 Лаборд, 2:0 – 46 Те.
РеннГомис, Траоре, Агерд, Омари, Мелинг, Бурижо (Ассиньон, 75), Мартен (Сантамария, 76), Те (Угошукву, 87), Лаборд, Терье (Гирасси, 75), Сулемана.
ПСЖДоннарумма, Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш, Ди Мария, Гуйе (Эррера, 76), Верратти (Вейналдум, 76), Месси, Неймар (Икарди, 76), Мбаппе.
Предупреждения:
Лаборд (24), Мартен (55), Кимпембе (55), Доннарумма (56), Мбаппе (86).

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

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