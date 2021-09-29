«ПСЖ» проиграл «Ренну» (0:2), впервые потеряв очки в сезоне Лиги 1

В 9-м туре Лиги 1 «ПСЖ» потерпел поражение от «Ренна» (0:2).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Победу хозяевам поля принесли голы нападающего Гаэтана Лаборда и полузащитника Флавьена Те.
Звездный форвард парижан Лионель Месси отыграл весь матч в полном объеме, как и вратарь Джанлуиджи Доннарумма.
«ПСЖ» потерпел поражение впервые за два месяца – с августовского матча за Суперкубок Франции с «Лиллем» (0:1). Также прервалась серия из десяти игр, в которых парижская команда забивала в ворота соперников. До встречи с «Ренном» столичный клуб вообще не терял очков в текущем сезоне Лиги 1, добившись восьми побед.
- Дата проведения
- 3 октября, 14.00, «Роазон Парк»
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Ренн –
Гомис, Траоре, Агерд, Омари, Мелинг, Бурижо (Ассиньон, 75), Мартен (Сантамария, 76), Те (Угошукву, 87), Лаборд, Терье (Гирасси, 75), Сулемана.
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ПСЖ –
Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш, Ди Мария, Гуйе (Эррера, 76), Верратти (Вейналдум, 76), Месси, Неймар (Икарди, 76), Мбаппе.
- Предупреждения:
- Лаборд (24), Мартен (55), Кимпембе (55), Доннарумма (56), Мбаппе (86).