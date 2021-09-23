Чемпионат Италии. «Ювентус» сыграет с «Торино», «Интер» в гостях у «Сассуоло»

7-й тур Серии А стартовал в пятницу матчем между «Кальяри» и «Венецией» (1:1).

В субботу и «Торино» сойдутся в туринском дерби, сыграет с «Сассуоло» на выезде.

В воскресенье «Фиорентина» Александра Кокорина примет , Алексея Миранчука – .

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7-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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