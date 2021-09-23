Чемпионат Италии. «Ювентус» сыграет с «Торино», «Интер» в гостях у «Сассуоло»

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7-й тур Серии А стартовал в пятницу матчем между «Кальяри» и «Венецией» (1:1). 

В субботу «Ювентус» и «Торино» сойдутся в туринском дерби, «Интер» сыграет с «Сассуоло» на выезде.

В воскресенье «Фиорентина» Александра Кокорина примет «Наполи», «Аталанта» Алексея Миранчука – «Милан»

Чемпионат Италии

7-й тур

Салернитана – Дженоа
Дата проведения
2 октября, 16.00, «Ареки»
превью матча онлайн статистика

 

Торино – Ювентус
Дата проведения
2 октября, 19.00, «Олимпико ди Торино»
превью матча онлайн статистика

 

Сассуоло – Интер
Дата проведения
2 октября, 21.45, «Читта-дель-Триколоре»
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Болонья – Лацио
Дата проведения
3 октября, 13.30, «Ренато Далль'Ара»
превью матча онлайн статистика

 

Верона – Специя
Дата проведения
3 октября, 16.00, «Марк Антонио Бентегоди»
превью матча онлайн статистика

 

Сампдория – Удинезе
Дата проведения
3 октября, 16.00, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика

 

Рома – Эмполи
Дата проведения
3 октября, 19.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика

 

Фиорентина – Наполи
Дата проведения
3 октября, 19.00, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика

 

Аталанта – Милан
Дата проведения
3 октября, 21.45, «Адзурри д′Италия»
превью матча онлайн статистика

 

Кальяри – Венеция 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
1 октября, 21.45, «Сарденья»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 19 Кейта Бальде, 1:1 – 90 Бузио.
КальяриКраньо, Касерес, Годин, Карбони (Альтаре, 87), Нандес, Марин, Стротман (Грасси, 87), Дейола (Дзаппа, 72), Ликояннис, Кейта Бальде (Паволетти, 66), Жоао Педро.
ВенецияМяенпяа, Эбуэхи, Свобода, Чеккарони, Маццокки, Юнсен (Форте, 80), Бузио, Ампаду (Вакка, 55), Кийин (Чрнигой, 46), Араму (Хейманс, 77), Окереке (Анри, 46).
Предупреждения:
Нандес (22), Чеккарони (23), Кийин (30), Стротман (50), Ампаду (52), Юнсен (68), Араму (70).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Серии А

Таблица Серии А

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