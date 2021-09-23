Чемпионат Италии. «Ювентус» сыграет с «Торино», «Интер» в гостях у «Сассуоло»

7-й тур Серии А стартовал в пятницу матчем между «Кальяри» и «Венецией» (1:1).
В субботу «Ювентус» и «Торино» сойдутся в туринском дерби, «Интер» сыграет с «Сассуоло» на выезде.
В воскресенье «Фиорентина» Александра Кокорина примет «Наполи», «Аталанта» Алексея Миранчука – «Милан».
7-й тур
- Дата проведения
- 2 октября, 16.00, «Ареки»
- Дата проведения
- 2 октября, 19.00, «Олимпико ди Торино»
- Дата проведения
- 2 октября, 21.45, «Читта-дель-Триколоре»
- Дата проведения
- 3 октября, 13.30, «Ренато Далль'Ара»
- Дата проведения
- 3 октября, 16.00, «Марк Антонио Бентегоди»
- Дата проведения
- 3 октября, 16.00, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 3 октября, 19.00, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 3 октября, 19.00, «Артемио Франки»
- Дата проведения
- 3 октября, 21.45, «Адзурри д′Италия»
- Дата проведения
- 1 октября, 21.45, «Сарденья»
- Голы:
- 1:0 – 19 Кейта Бальде, 1:1 – 90 Бузио.
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Кальяри –
Краньо, Касерес, Годин, Карбони (Альтаре, 87), Нандес, Марин, Стротман (Грасси, 87), Дейола (Дзаппа, 72), Ликояннис, Кейта Бальде (Паволетти, 66), Жоао Педро.
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Венеция –
Мяенпяа, Эбуэхи, Свобода, Чеккарони, Маццокки, Юнсен (Форте, 80), Бузио, Ампаду (Вакка, 55), Кийин (Чрнигой, 46), Араму (Хейманс, 77), Окереке (Анри, 46).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.