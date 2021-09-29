Азмун удален после ВАР за удар ногой в бок Джанаеву. Форвард «Зенита» не дотянулся до скидки Дзюбы

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«Зенит» дома обыгрывает «Сочи» (1:0, перерыв) в 10-м туре РПЛ.

На 39-й минуте форвард хозяев Артем Дзюба головой скидывал мяч на ход нападающему Сердару Азмуну. Иранец столкнулся с вратарем Сосланом Джанаевым, и мяч залетел в ворота, никого не коснувшись.

Главный арбитр Павел Шадыханов посчитал, что Азмун нарушил правила, ногой попав в бок голкиперу, и гол засчитан не был. Затем рефери посмотрел видеоповтор и изменил решение в части наказания Сердара – красная карточка вместо желтой.

В меньшинстве «Зениту» удалось открыть счет – Дзюба забил на 45-й минуте.

«Зенит» – «Сочи». 1:0 – Дзюба забил. Онлайн-трансляция

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