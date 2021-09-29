«Бавария» впервые проиграла при Нагельсманне – «Айнтрахту» (1:2)

В 7-м туре Бундеслиги дома уступила (1:2).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Для Юлиана Нагельсманна, с лета работающего главным тренером мюнхенцев, это первое поражение в новой команде. За указанное время команда провела 10 игр, эта – 11-я.

В следующем матче «Бавария» встретится с «Байером» – матч пройдет 17 октября.

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