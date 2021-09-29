«Бавария» впервые проиграла при Нагельсманне – «Айнтрахту» (1:2)

В 7-м туре Бундеслиги «Бавария» дома уступила «Айнтрахту» (1:2).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Для Юлиана Нагельсманна, с лета работающего главным тренером мюнхенцев, это первое поражение в новой команде. За указанное время команда провела 10 игр, эта – 11-я.
В следующем матче «Бавария» встретится с «Байером» – матч пройдет 17 октября.
- Дата проведения
- 3 октября, 18.30, «Альянц-Арена»
- Голы:
- 1:0 – 29 Горетцка, 1:1 – 32 Хинтереггер, 1:2 – 83 Костич.
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Бавария –
Нойер, Зюле (Забитцер, 75), Эрнандес, Упамекано, Дэвис, Горетцка, Киммих, Мюллер, Левандовски, Гнабри (Мусиала, 70), Сане (Шупо-Мотинг, 81).
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Айнтрахт Ф –
Трапп, Туре (да Кошта, 61), Хинтереггер, Ильзанкер, Тута (Хрустич, 84), Чендлер, Соу, Якич, Костич, Линдстрем (Хеуге, 61), Борре (Ламмерс, 78).